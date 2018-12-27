Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö/pdy Üyesi Olduğu Belirlenen 9'u Muvazzaf 20 Askerden 15'i Tutuklandı

Bursa'da Fetö/pdy Üyesi Olduğu Belirlenen 9'u Muvazzaf 20 Askerden 15'i Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve büfelere ait ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen 9'u muvazzaf 20 askerden 15'i tutuklanırken 5'i ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da Fetö/pdy Üyesi Olduğu Belirlenen 9'u Muvazzaf 20 Askerden 15'i Tutuklandı, System.String[]
BURSA'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve büfelere ait ankesörlü  telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen 9'u muvazzaf 20 askerden 15'i tutuklanırken 5'i ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve büfelere ait ankesörlü telefonlarla örgüt mensupları ve yöneticileriyle iletişim halinde oldukları tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 askeri personel hakkında arama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 20 şüphelinin yakalanması için Bursa merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u muvazzaf 20 asker gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken 5'i ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:03 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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