Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da Fetö Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, daha önce astsubaylıktan ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, daha önce astsubaylıktan ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ve Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken ihraç edilen İ.D'nin, örgütün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıya ait adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.D, İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:15 Kaynak: AA

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşiyle Tartışan Bir Çocuk Annesi, Evinde İntihar Etti Trafik Kazasından Yaralı Olarak Kurtulan 8 Aylık Hamile Kadın, Bebeğini Kaybetti

Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 22:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]