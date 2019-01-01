Bursa'da Fetö Üyeliğinden Aranan Zanlı Yakalandı
50 dakika önce
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.
Bursa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yaparken Osmangazi Metro Durağı yakınlarında durumundan şüphelendiği Y.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, eski 4. sınıf emniyet müdürü olan Y.Y'nin FETÖ üyeliğinden arandığını tespit etti.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:29 Kaynak: AA
Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor