Bursa'da FETÖ'ye mahrem imam operasyonu...17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da FETÖ'ye mahrem imam operasyonu...17 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da FETÖ'ye mahrem imam operasyonu...17 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca arandıkları tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ'ye mahrem imam operasyonu...17 gözaltı, System.String[]

Bursa'da FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca arandıkları tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirilmiş terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kart kullanılarak ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen, 1 İhraç Yarbay, 2 Yüzbaşı (1 Muvazzaf, 1 Emekli), 2 Üsteğmen (1 Emekli, 1 İhraç), 4 Astsubay (3 Muvazzaf, 1 İhraç), 1 Muvazzaf Uzman Çavuş, ve 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital materyallere el konuldu.


Olayla ilgili tahkikat devam ederken gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?
İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
17:24 4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika Haber
17:23 Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika Haber
17:22 Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
17:15 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika Haber
17:14 Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da FETÖ'ye mahrem imam operasyonu...17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]