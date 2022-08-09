Bursa'da otomobil yön levhasına çarptı, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil yön levhasına çarptı, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

09.08.2022 16:02
Bursa'da otomobil yön levhasına çarptı, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Bursa'da Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptı.

Bursa'da Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat G.

idaresindeki 16 HM 146 plakalı Tipo model otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Murat G. sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışarak ağır yaralanan sürücü Murat G.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası yol trafiğe kısmen kapanırken otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil yön levhasına çarptı, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil yön levhasına çarptı, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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