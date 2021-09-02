Bursa'da fikrî ve sınaî haklarda uzman mahkemeye ihtiyaç var

Merkezi Bursa'da bulunan Uluslararası Patent Birliği başkanlığına seçilen Av. Dinçer Tomruk, başkan yardımcısı Av. Erdem Turan ile birlikte Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'u ziyaret ederek, sanayii günden güne büyüyen Bursa'da fikri ve sınai haklar konusunda doğan ihtilafların çözümü için ihtisas mahkemesi kurulması konusunda destek istedi.

Görüşmede, Bursa ve çevresinde açılan patent davaları ve iş hacmi değerlendirildi. Gemlik'te yapımı devam eden yerli otomobil TOOG fabrikasıyla birlikte yan sanayiin de gelişeceğini, Bursa'da iş hacminin daha da artacağına dikkat çekildi. Patent davaları için adli ve idari alt yapının oluşturulması konusunda Bursa Barosu ile işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Uluslararası Patent Birliği Başkanı Av. Dinçer Tomruk, Bursa Barosu'nun staj eğitimlerine marka patent avukatlığı konusunda ders eklenmesini istedi ve bu konuda dernek olarak üstlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Baro Başkanı Altun, Bursa'nın potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda patent konusunda ihtisas mahkemesi kurulmasının zaruret olduğunu ifade ederek, Uluslararası Patent Birliği'nin staj eğitimlerine destek verecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. - BURSA