Bursa'da film festivali coşkusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) desteğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" bu yıl 6. kez düzenleniyor. 'İslamın Bilim İnsanları' temasının belirlendiği festivalde seçilen en iyi senaryolar Bursa'nın tarihi mekanlarında film haline getirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve BTSO'nun destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen 'Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali' başladı. Bursa'nın farklı mekanlarındaki yazlık sinemalarda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak festival filmleri 5-6 Eylül'de Orhangazi Parkı'nda ve 7-8 Eylül'de de Kent Meydanı'nda saat 21.00-22.00 arasında gösterime sunulacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesi sebebiyle 'İslamın Bilim İnsanları' temasının belirlendiği yarışma sonucunda El Cezeri, Kındi, El Zehravi, Cabir Bin Hayyan, Kadızade Rümi, İbni Heysem ile Abbas İbni Firnas'ı konu alan en iyi 7 senaryo seçildi. Bu senaryolar, Bursa'nın tarihi mekanlarında film haline getirildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmasında finale kalan 7 film gösterime alınacak.



Teknolojinin ilk kaşiflerinin konu alındığı festivalin final gecesi ise 24 Eylül Salı günü BTSO ana hizmet binasında gerçekleştirilecek. - BURSA