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Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada

06.12.2021 08:46

Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada Bursa'da uyuşturucu operasyonu...55 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada

Bursa'da uyuşturucu operasyonu...55 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği fırtına şüphelinin sakladığı uyuşturucu maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından R.Ö isimli şahısa yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirleyen narkotik ekipleri film gibi bir operasyonla şüpheliyi yakaladı. Şüpheli R.Ö'nün üstünden ve araç içerisine 55 kilogram sentetik kannabinoid ile 3 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan R.Ö uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli R.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada

Uyuşturucu, Bursa, Esrar, Film, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika


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