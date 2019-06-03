Son Dakika Haberleri: Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

59 dakika önce

Bursa'da haziran ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı, System.String[]
Bursa'da haziran ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Yağış sonucu İznik Devlet Hastanesi acil girişi göle döndü.

İznik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doluya hazırlıksız yakalanan İznikliler saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, İznik Devlet Hastanesi acil girişi göle döndü. Sahil yolunda bazı ara sokaklar da rögarların tıkanması sonucu taşkınlara neden oldu. Esnaf, elindeki süpürge sapı ile tıkanan rögarı açmaya çalıştı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
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