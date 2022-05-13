Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

13.05.2022 14:50

Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi Bursa'da hırsızlık yapan ve firari olarak aranan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da hırsızlık yapan ve firari olarak aranan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı aranan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şüphelilerden 25 bin lira ve 8 bin lira olmak üzere 2 farklı olayda klima ünitesi çalan M.D. ve 7 bin lira değerinde kablo ve oto teyp çalan M.K. yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi
Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi
Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi
Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

YORUMLAR
500
20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi Yerel üretici ve Kuşadası Belediyesi el ele verdi Yerel üretici ve Kuşadası Belediyesi el ele verdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:42:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement