Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Bursa'da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Bursa'da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:40 Kaynak: DHA
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