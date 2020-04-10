Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirileceğinin duyurulmasının ardından, Bursa'daki fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır " denildi. Kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından, Bursa'daki vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.