BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

29.11.2021 13:30

Bursa'da 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Uçan bir inşaat çatısının tramvay duraktayken, durağın üzerindeki enerji nakil tellerine düşmesi ise paniğe neden oldu.

Bursa'da şiddetli lodos 3 gündür etkisini devam ettiriyor. Hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ev ve işyerlerinin çatıları fırtına sebebiyle uçarken, ağaçlar ise devrildi. Merkez Osmangazi ilçesinde tramvayın durakta olduğu sırada, durağın hemen arkasındaki inşaatın çatısı durağın üzerindeki enerji nakil tellerine düştü. Çatının tellere takılması olası bir faciayı önledi. O sırada durakta bekleyenler polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde ise bir aracın üzerine çatı, bir başka aracın üzerine ise ağaç düştü. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde de bir evin çatısı uçtu. Savrulan parçalar, karşıda bulunan bir başka evin dış mantolamasını parçaladı. Mustafakemalpaşa ilçesinde de olası bir faciadan dönüldü. Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nun çatısı uçtu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce ilerideki boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okul etrafındaki yollar emniyet şeridi ile kapatıldı. Olan biteni sınıflarının pencerelerinden korku içinde izleyen öğrencilerin, teneffüste bahçeye çıkması okul yönetimince yasaklandı.

Kestel ilçesinde tarihi bir çınar, fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrilirken, yine merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkiinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan, Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında da park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, şiddetli fırtınanın etkisiyle kendi etrafında sürekli dönerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Şiddetli rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, Yenişehir uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak Ankara'ya inmek için geri döndü.

BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Trabzon, Fırtına, Bursa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA; UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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