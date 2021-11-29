Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (4) - Son Dakika

Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (4)
29.11.2021 22:06
VALİ CANBOLAT OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADIBursa'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
VALİ CANBOLAT OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Bursa'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika 21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu