GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI - Son Dakika

Bursa'da gün boyu etkisini sürdüren fırtına gece saatlerinde artarak devam etti. Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar, cadde ve sokaklara taştı. Bir çok araç ve iş yerinin sular altında kaldığı öğrenildi. Tedbir amaçlı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gemlik Belediye Başkan Vekili Zeynep Serintürk, süreci yakından takip ettiklerini, ekiplerin teyakuzda olduğunu ve gerekli çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Serintürk, dev dalgaların sahilde ve kordonda etkili olduğu Küçükkumla Mahallesinde ise bir çatının uçtuğunu belirterek, incelemede bulunmak üzere bölgeye gittiğini kaydetti.