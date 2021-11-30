BALIKÇI BARINAKLARI ZARAR GÖRDÜ, KAYIKLAR BATTI - Son Dakika

Bursa'da gün boyu etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gemlik ilçesinde dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kaldı, araç trafiği olumsuz etkilendi. Dev dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında çok sayıda kayık battı, bir çoğu da zarar gördü. Yaşanan olayı gözyaşları içinde anlatan balıkçı Cevdet Samsun, "Limanda kayıklar devrildi. Barınakların içi perişan, su içinde. Durum çok kötü. 20 yıldır böyle hava şartları görmedik. En son 1999 yılında esti. Ondan sonra böyle olmamıştı. Balıkçının durumu perişan. Teknelerin halkaları koptu. Arkadaşlar burada olmasa tekneler gidecekti. Evimden buraya koşarak geldim." dedi.

Öte yandan Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi Cankurtaran Caddesinde bulunan 8 katlı bir sitenin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçrak yola düştü. Yolda kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, park halindeki bir otomobil, çatı enkazının altında kaldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri temizleme çalışmaları başlattı.