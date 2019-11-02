Son Dakika Haberleri: Bursa'da forklift sepetinden düşen işçiler yaralandı
Son Dakika Güncel Bursa'da forklift sepetinden düşen işçiler yaralandı

Bursa'da forklift sepetinden düşen işçiler yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada, forklifte bağlanan sepetin yan yatması sonucu yere düşen iki işçi yaralandı.

Bursa'da forklift sepetinden düşen işçiler yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada, forklifte bağlanan sepetin yan yatması sonucu yere düşen iki işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy yolu üzerinde otomotiv yan sanayi imalatı yapan bir fabrikada çalışan Mehmet Sarıdaş (60) ve Enes Talha Coşar (21) çelik konstrüksiyon inşaat işi için sepetli araçla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktıkları esnada sepet yana devrildi.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen iki işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Sarıdaş, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bacağının kırıldığı tespit edilen Enes Talha Coşar, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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