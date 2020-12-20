Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı
20.12.2020 14:05
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Güvendi (44), çalıştığı orman ürünleri fabrikasında forkliftin çarpması sonucu ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Güvendi (44), çalıştığı orman ürünleri fabrikasında forkliftin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Sevkiyat alanını dolaşan Barış Güvendi'ye forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yere düşen işçi, yaralandı. Fabrikaya sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Güvendi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Barış Güvendi'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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