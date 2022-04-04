Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı - Son Dakika
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Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı

04.04.2022 09:39

Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attıBURSA Bursa'da bir kişi arkadaşının otomobilini seyir halindeyken çekmek için kendi canını tehlikeye attı.

Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı

BURSA Bursa'da bir kişi arkadaşının otomobilini seyir halindeyken çekmek için kendi canını tehlikeye attı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul İzmir Otoyolu Bursa Kuzey gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi seyir halinde olan arkadaşının otomobilinin fotoğrafını çekmek için kendi canını tehlikeye attı. Görenlerin yürekleri ağzına getiren bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı
Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fotoğraf çekmek için canını böyle tehlikeye attı - Son Dakika


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