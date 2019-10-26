Son Dakika Haberleri: Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı
Son Dakika Güncel Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı

Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı

41 dakika önce

Bursa'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı, System.String[]

Bursa'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı.

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde seyreden Metin D. (35) idaresindeki iş makinesi, rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Bunun üzerine iş makinesi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile ardından da aydınlatma direği ile bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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