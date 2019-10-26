Son Dakika Haberleri: Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı
Son Dakika Güncel Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı

Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı

1 saat önce

Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptıBURSA'da, freni boşalan iş makinesi elektrik direği ve park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi.

Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı

BURSA'da, freni boşalan iş makinesi elektrik direği ve park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Metin Dağlar yönetimindeki iş makinesinin virajı döndükten sonra freni boşaldı. Yokuş aşağı yaklaşık 100 metre ilerleyen Dağlar yönetimindeki iş makinesi önce ağaca, elektrik direğine ve ardından 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların ve iş makinesinin çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
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