Son dakika: Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı - - Son Dakika

Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4)

KAZADAN YARALI KURTULAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Hasan Boşnak, o anları anlattı.

TIR'ın karşı şeritten üzerlerine doğru geldiğini söyleyen Boşnak, "Kırmızı ışıktaydık, karşımızdaki araçlar da kırmızı ışıktaydı. Bir anda ortalık toz duman oldu. Vitese takıp, ileri aracımı ileri atmak istedim, takana kadar geldi, biçti bizi. Araçtan indiğimde arkamdaki kamyonun bizim arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Bir araç yolun dışına çıkmıştı. Aracın içerisindeki adamı çıkarmak için çabaladım, çıkaramadım" dedi. Hasan Boşnak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek, ayakta tedavi edildi.

Kazayı görenler, TIR'ın karşı şeritten kornaya basarak çok hızlı geldiğini ifade etti.