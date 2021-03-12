Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 4 ölü, 20 yaralı (7) - Son Dakika

Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 4 ölü, 20 yaralı (7)
12.03.2021 23:30
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde, freni boşalan TIR'ın birçok araca çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde, freni boşalan TIR'ın birçok araca çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Göler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Semih ŞAHİN/BURSA,
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