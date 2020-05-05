Bursa'da freni patlayan kamyon park halindeki iki araca çarptı - Son Dakika

Bursa'da freni patlayan kamyonun çarptığı park halindeki iki araçta hasar meydana geldi.

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Girne Caddesi'nde bir nakliye firmasına ait G.B. yönetimindeki 16 ACF 097 plakalı kamyonun freni patladı.

Önce bir evin doğal gaz kutusuna çarparak kıran kamyon, ardından elektrik direğine çarparak devirdi. Kamyon, daha sonra da park halindeki 16 CVZ 38 plakalı otomobil ile 16 V 3067 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Sesleri duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, doğal gaz, elektrik ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Bursagaz ekipleri doğal gazı, UEDAŞ ekipleri de elektriği keserek önlem aldı.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldiği görüldü.