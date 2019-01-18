Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fuhuş Operasyonu

Bursa'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

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Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen planlı faaliyet kapsamında "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işleyen aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 40 şüpheli tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalova, Bursa merkez ve Orhangazi ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Öte yandan, operasyon kapsamında 2 iş yerine vergi kaçırmaktan 3'er bin lira ceza uygulandığı, 2 kişi hakkında kimlik bulundurmamaktan, 3 kişi hakkında ise kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından idari işlem yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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