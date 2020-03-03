Bursa'da fuhuş operasyonu... Oyuncak ayının içerisine gizlenmiş para ve silah bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da fuhuş operasyonu... Oyuncak ayının içerisine gizlenmiş para ve silah bulundu - Son Dakika

Bursa'da fuhuş operasyonu... Oyuncak ayının içerisine gizlenmiş para ve silah bulundu

6 saat önce

Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda 20 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da fuhuş operasyonu... Oyuncak ayının içerisine gizlenmiş para ve silah bulundu, System.String[]

Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda 20 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda oyuncak ayı içerisine saklanan yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli Sakarya ve Ankara illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev aldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 20 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, bazıları oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.


Emniyete getirilen 20 kadından 10'u sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kadınları fuhşa zorlayan 13 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
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