Son Dakika | Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

01.07.2022 11:55

Son dakika haber... Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da fuhuş operasyonunda aynı aileden 4 kişi ile 2'si yabancı uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da fuhuş operasyonunda aynı aileden 4 kişi ile 2'si yabancı uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, Z.Ö.ve B.A.isimli 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördünün aynı aileden, ikisinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Örgütün katalog, özel internet siteleri ve müşteri referanslarıyla kadınları fuhşa sürüklediği tespit edilirken, kaçmak isteyen kadınların ise çeşitli tehdit ve işkencelere maruz kaldığı öğrenildi. Örgüt mensuplarının evlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği düşünülen 32 bin lira ile bir miktar döviz ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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