Son Dakika Haberleri: Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı
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Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı

1 saat önce

BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı.

Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı, System.String[]

BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kimse yaralanmadı.

Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların taşındığı otobüs, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek aracı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.


Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:23 Kaynak: DHA
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