Bursa'da ganyan bayisinde çıkan alkol tartışmasında ortalık karıştı! Önce tabancayla vurdu daha sonra dövdü - Son Dakika
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Bursa'da ganyan bayisinde çıkan alkol tartışmasında ortalık karıştı! Önce tabancayla vurdu daha sonra dövdü

21.12.2022 09:22

Bursa'da bir ganyan bayisinde alkol yüzünden çıkan tartışmada Saim K. tartıştığı Bülent Ü.'yü tabanca ile bacağından vurdu. Yerde yaralı halde yerde yatan Bülent Ü.'yü tabancasının kabzasıyla da darbeden Saim K., otomobilini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Dün gece saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan ganyan bayisinde Bülent Ü. ile Saim K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saim K., belinden çıkardığı tabancayla Bülent Ü.'ye ateş etti.

ÖNCE VURDU SONRA DARBETTİ

Kurşunlardan biri Bülent Ü.'nün bacağına isabet ederken, bir kurşun ise park halindeki otomobile geldi. Kanlar içerisinde yere yığılan Bülent Ü.'nün başına silahın kabzasıyla vuran Saim K., olay yerine geldiği otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yapılan Bülent Ü., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bülent Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNDE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Şüpheli Saim K.'nın otomobilinde yapılan aramada ise içki şişeleri bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da ganyan bayisinde çıkan alkol tartışmasında ortalık karıştı! Önce tabancayla vurdu daha sonra dövdü - Son Dakika
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