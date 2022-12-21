Dün gece saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan ganyan bayisinde Bülent Ü. ile Saim K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saim K., belinden çıkardığı tabancayla Bülent Ü.'ye ateş etti.
Kurşunlardan biri Bülent Ü.'nün bacağına isabet ederken, bir kurşun ise park halindeki otomobile geldi. Kanlar içerisinde yere yığılan Bülent Ü.'nün başına silahın kabzasıyla vuran Saim K., olay yerine geldiği otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yapılan Bülent Ü., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bülent Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Şüpheli Saim K.'nın otomobilinde yapılan aramada ise içki şişeleri bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da ganyan bayisinde çıkan alkol tartışmasında ortalık karıştı! Önce tabancayla vurdu daha sonra dövdü - Son Dakika