Gasp iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - BURSA - Son Dakika

Bursa'da, "fuhuş" bahanesiyle tuzağa düşürdükleri kişinin 20 bin lirasını gasbettiği ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan L.G'nin (33) ATM'den havale yöntemiyle 20 bin lirası ile cep telefonunun gasbedilmesi olayına karıştığı iddia edilen V.D. (27), S.K. (28), C.Y. (32), A.S. (28) ve A.A. (25) yakalandı.

L.G'yi Osmangazi ilçesindeki bir hamama da götürüp tehditle zorla yıkattıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.