Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gasp Sanıklarına Hapis Cezası

Bursa'da Gasp Sanıklarına Hapis Cezası

48 dakika önce

Bursa'da geçen yıl bir kişiyi silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 8 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa'da Gasp Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Bursa'da geçen yıl bir kişiyi silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 8 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Zekeriya Sarı, tutuksuz sanıklar Hasan Sarı, Göksel Şahin ve Doğan Saltık ile mağdur Fatih Demircan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zekeriya Sarı'yı 2 yıl 1 ay, Hasan Sarı'yı 7 yıl 8 ay 15 gün, Göksel Şahin ve Doğan Saltık'ı ise 6 yıl 8'er ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu sanık Zekeriya Sarı'nın hükümle birlikte tahliyesine de karar verdi.

Geçen yıl 16 Mayıs'ta, Mahmudiye Mahallesi Hayrettin Ender Sert Tesisleri önünde motosikletiyle ilerleyen Fatih Demircan, kendisini araçla takip eden sanıklar tarafından silah zoruyla gasbedilmişti. Sanıklar tarafından 10 bin lirası ve bankamatik kartları gasbedilen Demircan, başına tabanca kabzasıyla vurulması sonucu yaralanmış ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan zanlılar yakalanmış ve haklarında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:34 Kaynak: AA

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