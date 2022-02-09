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Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan genç tahliye edildi - Son Dakika

Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan genç tahliye edildi

09.02.2022 14:35
Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan genç tahliye edildi

Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık serbest bırakıldı.

Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık serbest bırakıldı.

Osmangazi ilçesinde geçen ay Erkan Aysu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Aysu'yu bıçaklayarak ölümüne neden olan Enes K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsinin istendiği iddianame, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, sanığın tensiben tahliyesine karar verdi.

Sanığın yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

Olay

Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak'ta, iddiaya göre Enes K. (22) kendisini gasbetmek isteyen Erkan Aysu'yu (31) bıçaklamıştı.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Aysu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan Enes K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan genç tahliye edildi - Son Dakika


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