Bursa'da gasp ve oto hırsızlığından aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da gasp ve oto hırsızlığından aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

09.05.2022 07:34
Bursa'da gasp ve oto hırsızlığından aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takip ettikleri 16 ANK 897 plakalı aracı, Bursa çevre yolunda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine yakın bağlantı yollarına ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sonucu polisler, şüpheli aracı Samanlı Caddesi'nde durdurdu.

Polis ekipleri araçtaki S.S. (38) ile M.D'yi (22) gözaltına alırken araç detaylı arama yapılması için emniyet otoparkına çekildi.

Zanlıların, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından arandığı, S.S'nin 34, M.D'nin ise 23 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da gasp ve oto hırsızlığından aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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