Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı - Son Dakika

Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı

6 saat önce

Bursa'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.

Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı, System.String[]

Bursa'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta M.M.A. (20) ile annesi L.S'nin (43) Yıldırım ilçesinde evlerine doğru yürürken üç şüpheli tarafından darbedilmesi ve M.M.A'nın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaçış güzergahlarındaki 150 kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin S.D. (18), M.K. (18) ve E.A. (18) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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