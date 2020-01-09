Bursa'da 'gaybubet evi' baskını: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'gaybubet evi' baskını: 13 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da 'gaybubet evi' baskını: 13 gözaltı

16 dakika önce

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya illerinde aranma kaydı bulunan firari şüphelilerin saklandığı tespit edilen Bursa il merkezi, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde bulunan 10 adet gaybubet evine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında emniyet mahrem imam, askeri mahrem imam, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, küçük bölgeci, örgüt satın alma sorumlusu, ihraç asker, ihraç öğretmen olmak üzere 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve sahte sürücü belgesine el konuldu.

Mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin 7'si tutuklandı, 1 şüpheli şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiğinden adli kontrol şartı ile salınırken, 5 şüpheli şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Hakan Gönül/İHA)

Bursa'da 'gaybubet evi' baskını: 13 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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