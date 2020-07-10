Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyede (2)
8 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye...
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2'si daha önceden İstanbul'da soruşturmaları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, aralarında bir dönem Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı görevinde bulunan Erol Mutlu'nun da bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:09 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim