Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gayrimenkul ve Yapı Fuarları

Bursa'da Gayrimenkul ve Yapı Fuarları

18 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP tarafından düzenlenen Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı, 18-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bursa'da Gayrimenkul ve Yapı Fuarları, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP tarafından düzenlenen Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı, 18-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün önemli markalarının yer alacağı ve farklı bölgelerdeki konut projelerinin görücüye çıkarılacağı fuarlarda, ev almak isteyenler için önemli fırsatlar sunulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, inşaat ve gayrimenkulün ekonominin lokomotif sektörleri arasında olmaya devam edeceğini belirtti.

Şenocak, konut sektöründeki talebin, nüfus artışı, kentsel dönüşüm ve göçler dolayısıyla artarak süreceğine dikkati çekti.

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin kalbinin nisan ayında düzenlenecek fuarlarla Bursa'da atacağını vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci büyük buluşması Bursa Yapı Fuarı ile alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu olan Rising City Gayrimenkul Fuarı'nda sektörün önemli markaları yer alacak. Fuarlar hem sektör hem de konut alacaklar için büyük fırsatlar taşıyor. İnşaat ve gayrimenkul firmaları, fuarlarda ziyaretçilere özel kampanya ve fırsatlar sunacak. Son 3 yılda 40'a yakın ülkeden 160 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuarlara başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcılar gelecek. Ülke ekonomimizin dinamosu olan sektörün, nisan ayındaki fuarlarla iş hacmini artıracağına inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:30 Kaynak: AA

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