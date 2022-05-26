Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde "kablolu düzenek" bulunan baba oğul gözaltına alındı

Bursa'da, doğal gaz kokusu yayılan evlerinde prize takılı "kablolu düzenek" bulunduğu iddia edilen baba ile oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde bir apartmandaki daireden doğal gaz kokusu geldiğini fark eden komşular, durumu N.T'ye bildirdi.

N.T. adlı kadın, kendisinin bir süredir yaşamadığı, boşanma aşamasındaki kocası M.T. ile oğlu M.T'nin kaldığı eve doğal gaz dağıtım firması görevlileri ve polis ekipleriyle gitti. Daha sonra bu adrese polis ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, gazın açık bırakılan ocaktan yayıldığını, ayrıca bir prizde kablolu düzenek olduğunu belirledi.

Apartmanda yaşayanları tahliye eden ekipler, binanın elektrik ve doğal gaz bağlantılarını kesti.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.T. ve oğlu M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, gazın açık bırakılmasının nedenini ve düzeneğin hangi amaçla hazırlandığını araştırıyor.