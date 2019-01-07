Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gazdan Zehirlenip Ölen İki Kardeş, Adana'da Toprağa Verildi

Bursa'da Gazdan Zehirlenip Ölen İki Kardeş, Adana'da Toprağa Verildi

50 dakika önce

BURSA'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 2 kardeş, Adana'da toprağa verildi.

Bursa'da Gazdan Zehirlenip Ölen İki Kardeş, Adana'da Toprağa Verildi, System.String[]
BURSA'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 2 kardeş, Adana'da toprağa verildi.

Nilüfer ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, su için açılan sondaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçinin kaldırıldıkları hastanede tedavilerine devam ediliyor. Olayda hayatını kaybeden Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi (22), bugün Adana Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları tarafından gözyaşları arasında omuzlarda taşınan kardeşler için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı cenazede ölen işçilerin yakınları güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Balandi kardeşlerin yaklaşık 5 ay önce anneleri Zehra Balandi'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin Balandi'nin de 20 gün önce doğan ve hiç görmediği kızına annesinin adını verdiği öğrenildi. Olayda gazdan etkilendikten sonra kurtarılan Musa Balandi ise kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

İşçi, Adana, Güncel
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