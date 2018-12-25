Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gece Boyunca Etkisini Gösteren Lodos, Sabah Saatleriyle Birlikte Yerini Yağmura Bıraktı

Bursa'da Gece Boyunca Etkisini Gösteren Lodos, Sabah Saatleriyle Birlikte Yerini Yağmura Bıraktı

55 dakika önce

Bursa'da gece boyunca etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da Gece Boyunca Etkisini Gösteren Lodos, Sabah Saatleriyle Birlikte Yerini Yağmura Bıraktı, System.String[]
Bursa'da gece boyunca etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Aydınlatma direklerini ve çöp konteynerlerinin devrilmesine neden olan lodos, sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Yetkililerin günlerdir uyardığı şiddetli lodos, gece saatleri boyunca Bursa'da etkisini gösterdi. Aydınlatma direkleri ve çöp konteynerlerini deviren lodos, reklam tabelalarının uçmasına neden oldu. Lodos sonrası sokaklar uçuşan çöp ve yapraklarla doldu. Sabah saatlerine kadar etkisini devam ettiren lodos, sabaha karşı yerini yağmura bıraktı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:15 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa, 3. Sayfa
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