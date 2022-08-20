Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanında buluşan bir grup araç sürücüsü, drift atarak mahalle sakinlerine uyku uyutmadı. Bir süre drift atan grup, mahalle sakinlerinin polislere şikayet etmesinden sonra bölgeden hızlıca kaçarak uzaklaştılar.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da drift atan grup, mahalleliye uyku uyutmadı - Son Dakika

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