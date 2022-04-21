Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı

21.04.2022 13:44
Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir iş yerinden palet çalan hırsızlar, devriye gezen Kestel bekçilerinin dikkati sayesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakayı ele verdiler.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir iş yerinden palet çalan hırsızlar, devriye gezen Kestel bekçilerinin dikkati sayesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakayı ele verdiler.

Olay, gece saatlerinde Vani Mehmet Mahallesi Eren sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir plastik firmasına ait paletleri, plakaları sökülmüş kamyonete yüklerken, suçüstü devriye gezen gece kartallarına yakalandı.

Yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, çalıntı malzemeler ise gerekli incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı
Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı
Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı
Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı

YORUMLAR
500
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi Kestel için yeni yatırımlar yolda Kestel için yeni yatırımlar yolda

Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement