Bursa'da gece kulübü işletmecisinin öldürülmesine ilişkin davada 4 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla öldürülmesiyle ilgili davada 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Hasan M. ve azmettirici olduğu iddia edilen İbrahim Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tarafların avukatları ile maktulün yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar B.A. ve O.D. ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen Vaııda M, İbrahim Y. ile B.A'yı, oğlu sanık Hasan M'nin arkadaşları olarak ismen bildiğini söyledi.

Vaııda M, B.A. ve İbrahim Y'nin veya başka bir kişinin oğluna para verip vermediğini bilmediğini dile getirdi.

Sanık Hasan M'nin avukatı ise müvekkilinin İbrahim Y'yi "ağabey" olarak nitelendirdiğini, arabada giderlerken İbrahim Y'nin kendisine, "Bu kişiyi yarala" demesi üzerine hiç tanımadığı maktulü yaralama kastıyla vurduğunu ileri sürdü.

Avukat, sanığın olaydan sonra vurduğu kişinin öldüğünü internetten öğrendiğini belirtti.

Söz verilen sanıklar ise tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 24 Ekim 2019'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demir, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında dava açılmıştı.