Gece kulübünde başlayan tartışmada silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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Gece kulübünde başlayan tartışmada silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

-Gece kulübünde tartışan 2 grup birbirilerine kurşun yağdırdı: Ağabey ve kardeş yaralandı

BURSA - Bursa'da gece kulübünde tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralıların ağabey ve kardeş olduğu öğrenildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Esentepe mahallesi Sanayi caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın gece kulübünün dışına taşmasıyla birlikte 2 grup yanlarında getirdikleri tabancaları çıkardılar. Daha sonra birbirlerini kurşun yağmuruna tutan 2 gruptan kurşunların hedefi olan Suat A. ağır yaralanırken kardeşi Fırat A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliler ekipler gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Fırat A. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken ağabeyi Suat A. Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suat A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 16 adet boş kovan buldu.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.