Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

27.03.2022 20:16
Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S, S.D. (49), B.Y. (23), E.Ö. (20) ve K.G. (26) savcılıkta sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine getirildi. Şüphelilerden S.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, zanlılardan İ.D'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

25 Mart'ta, bir gece kulübü sahibi Nevzat Yasa'nın (54) yanında çalışan C.S, (46) eğlenmek için Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan başka bir gece kulübüne gitmiş, burada C.S. ile gece kulübü çalışanları arasında kavga çıkmıştı.

Olayın ardından Nevzat Yasa beraberindekilerle, bu konuyla ilgili görüşmek için kavganın yaşandığı kulübün sahibi İ.D'nin yanına gitmiş, burada iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasa ve İ.D. tabancayla yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Yasa müdahaleye rağmen kurtarılamamış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de hastanedeki tedavisi devam eden İ.D. ile C.S, S.D. (49), B.Y. (23), E.Ö. (20) ve K.G'yi (26) gözaltına almıştı.

Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

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Bursa, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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