Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

24.08.2022 22:13

Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi Bursa'da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı.

Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şehir merkezinin bir çok yerine yıldırım düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gece itibariyle yağış ve fırtınayla başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Fırtına, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi - Son Dakika
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