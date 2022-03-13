Bursa'da geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlar temizleniyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 500 kişilik özel ekip, alt ve üst geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlanma olaylarına müdahale ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 ilçedeki 1058 mahallede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle yollarına ve ana arterlere müdahalede bulunan ekipler, buzlanma ve kar yağını nedeniyle yaşanan kısa süreli sorunları ortadan kaldırdı.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de eklenmesiyle oluşturulan 500 kişiden oluşan 61 ekip, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, meydan, bulvar, alt geçit, üst geçit ve kaldırımlar başta olmak üzere 150 farklı noktada buzlanma olaylarına anında müdahale ediyor. Acil müdahale mangası gibi çalışan ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede aktarılıyor.

Kara yolunda sorunsuz ulaşım için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, böylece yaya ulaşımında tehlike arz eden kaldırımlardaki buzlanma sorununa da çözüm getiriyor.