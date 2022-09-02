Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu - Son Dakika
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Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu

02.09.2022 15:25

Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki adama ulaşamaması sonrasında arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Talihsiz adamın bağ evinin yakınlarındaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Bursa şehir merkezi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını çökerten yağışlar, Mudanya ilçesinde de sele neden oldu. İlçeye bağlı Kumyaka mahallesindeki yazlığında yaşayan Ferudun Sevimlioğlu'ndan (70) iki gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Selde kaybolan adamın 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu

EVİNİN 150 METRE UZAKLIĞINDA BULUNDU

Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası dere yatağından çıkarılan yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Selde kaybolan adamın 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu

''SESSİZ SAKİN BİRİYDİ''

Burada otopsisi yapılan yaşlı adamın kuzeni Serdar Köse yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bende Kumyaka köylüyüm. Vefat eden kişi kuzenim oluyor. Selin olduğu gün bağ evi var orada yalnız yaşıyordu. Ara ara bağ evine geliyordu. Yağmur yağdığı esnada bir sebeple dışarı çıkıyor. Belki de panik yaptı evin içine su dolacak diye. Kurumuş bir dere var oradan geçmeye çalışıyor. O esnada toprak çökünce sele kapılıyor. AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 150 metre sonra cesedini buldular. Kendisi hiç evlenmedi, bekardı. Ara sıra gider gelirdi. Kendi halinde sessiz sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, üzgünüz" dedi.

Yaşlı adamın cenazesi ise bugün Şehadet camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alacahırka mezarlığına defnedilecek.

Mudanya'daki sel felaketinde kaybolan talihsiz adamın cansız bedeni bulundu
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Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu - Son Dakika
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