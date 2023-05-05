Bursa'da gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açan kişinin merminin isabet ettiği kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açan kişinin merminin isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

05.05.2023 13:50
Bursa'da gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açan kişinin merminin isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

Bursa'da gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açan Ali Ö.'nün yorgun merminin isabet ettiği Zekiye D. 11 gün sonra hayatını kaybetti. Ali Ö. gözaltına alındı ve silahı ile mermisi eşleşti.

BURSA'da, 8 yaşındaki kızıyla yolda yürürken, yorgun merminin isabet ettiği Zekiye D. (47), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinden 2 kilometre ileride yapılan gelin alma merasiminde havaya ateş açtığı tespit edilen Ali Ö. (61) gözaltına alındı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye D., kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye D., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye D.'nin omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zekiye D., günlük yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDUİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye D.'nin, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞYürütülen çalışmada, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride Görükle Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından silahla havaya ateş açtığı belirlenen Ali Ö. dün gözaltına alındı.Zekiye D.'nin vücudundan çıkan mermi ile Ali Ö.'nün kullandığı tabanca, kriminal incelemede eşleşti.

Emniyetteki işlemleri süren Ali Ö.'nün ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmediğini, pişman olduğunu söylediği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Ramazan Bayramı, Bursa, Güncel, Son Dakika

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