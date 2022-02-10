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Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

10.02.2022 10:20

Bursa'da genç bir çift, doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bursa'da genç bir çift, doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Küplüpınar Mahallesi'nde yaşayan Nurettin (28) ve Gamze Huriye S'den (28) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri giren yakınları, Nurettin ve Gamze Huriye S'nin yatak odasında hareketsiz yattığını görüp durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım firması ekibi sevk edildi.

Ekipler, gaz kokusu dolan evi, pencerelerini açarak havalandırdı.

İlk belirlemelere göre doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen çift, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Doğalgaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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